Forbes: Украина забрала обломки сбитого «Охотника» для анализа

Он отметил, что Запад активно интересуется материалами и геометрическими особенностями конструкции С-70. Он отметил, что исследование этих обломков может помочь понять прогресс России в стелс-технологиях.

«Еще более серьезно то, что С-70 был разработан вместе с Су-57, образцовым российским боевым самолетом следующего поколения, и, вероятно, использует те же материалы и стелс-подходы», — отметил Хэмблинг.

По мнению аналитика, разбор обломков «Охотника» позволит западным странам найти способ «победить» российский многоцелевой истребитель Су-57, который, по его мнению, состоит из тех же материалов, что и беспилотник. Хэмблинг отметил, что С-70 был вооружен минимум одной высокоточной планирующей бомбой Д-30СН.

19 декабря 2021 года Министерство обороны России впервые обнародовало кадры применения БПЛА бомбового вооружения из внутреннего отсека. На них «Охотник» уничтожает наземную цель 500-килограммовой авиабомбой.

5 октября российский военкор Александр Коц сообщил о потере «Охотника» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Отмечалось, что С-70 был сбит ракетой Су-57, вероятно, из-за потери управления.

Ранее сообщалось, что за ночь системы ПВО сбили над Россией 47 беспилотников.