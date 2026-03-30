Скрининг до и после рождения: акушер-гинеколог рассказала, как скрининг помогает выявить отклонения

Ведущий специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения Нижегородской области Ольга Мануйленко в интервью ИА «Время Н» рассказала, как скрининг до рождения малыша (пренатальный) и сразу после его появления на свет (неонатальный) помогают своевременно выявить генетические и врожденные отклонения.

Медик объяснила, что родители могут ответственно готовиться к рождению ребенка: вести здоровый образ жизни, отказываться от вредных привычек, следить за питанием и своевременно проходить рекомендованные исследования. Однако это не защищает от развития некоторых заболеваний у плода.

«Генетика — фактор, на который мама не влияет. Скрининг выявляет беременных с повышенным риском хромосомных нарушений у ребенка», — рассказала медик.

Эксперт пояснила, что пренатальный скрининг, иначе называемый дородовым, включает в себя три этапа диагностики — по одному на каждый триместр. Методика сочетает ультразвуковое сканирование и лабораторное исследование крови. Если выявляется повышенная вероятность хромосомных аномалий, женщина получает направление к генетику для углубленного обследования.

Важно понимать: заключение о высоком риске — это не окончательный диагноз, а лишь предпосылка для проведения более точных тестов, которые помогут окончательно прояснить ситуацию, уточнила Ольга Мануйленко. Такой скрининг проводят бесплатно всем будущим матерям, состоящим на учете в женской консультации.

«Он обнаруживает: синдром Дауна (трисомия 21-й хромосомы), синдром Эдвардса (трисомия 18-й хромосомы), синдром Патау (трисомия 13-й хромосомы), серьезные аномалии, вроде агенезии мозга или грыжи брюшной стенки», — рассказывает главный врач городской клинической больницы № 40.

