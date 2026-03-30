Вместо стипендии — прожиточный минимум: как изменились выплаты по беременности для студенток в Кузбассе

С начала 2026 года в Кузбассе выплаты по беременности и родам получили 102 студентки, обучающиеся на очном отделении. Об этом проинформировало региональное отделение Социального фонда России, сообщил VSE42.RU .

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября 2026 года изменился порядок расчета этой выплаты. Ранее ее размер привязывали к академической стипендии, теперь же за основу берут величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. На сегодняшний день в Кузбассе этот показатель составляет 18 785 руб.

По информации издания, за стандартный декретный отпуск продолжительностью 140 дней будущая мама в регионе получает 87 663,33 руб. Право на такую поддержку имеют студентки очной формы обучения вузов, колледжей, учреждений дополнительного образования, а также аспирантки и ординаторы, обучающиеся в научных организациях.

По данным издания, подать заявление на пособие можно не ранее наступления 30-й недели беременности и не позднее шести месяцев после окончания отпуска по беременности и родам. К заявлению необходимо приложить справку из медицинского учреждения о периоде нетрудоспособности, а также справку из учебного заведения, подтверждающую очную форму обучения.

