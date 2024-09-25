Лауреат международных конкурсов скрипач Петр Лундстрем считает, что для счастливой и спокойной жизни будущих поколений России Армии важно не просто добиться выполнения всех целей, поставленных перед СВО, но и продолжить освобождение украинских городов, сообщило интернет-издание «Абзац».

Скрипач Петр Лундстрем перечислил города: Одесса, Харьков, Днепропетровск и Николаев. Завершив СВО на данной фазе конфликта, Россия обрекает себя на войну в будущем. Те украинцы, которые пошли против россиян с оружием в руках, будут вынашивать план мести. Те руководители, которые негативно настроены по отношению к России, найдут способ снова развязать военные действия. Единственный способ прекратить агрессию — добиться физического уничтожения Украины.

Скрипач Лундстрем напомнил, какие изменения произошли в украинском обществе за восемь лет. Мариуполь всегда был пророссийским городом. В 2014 году горожане выходили на улицы с флагами РФ. А в 2022 году улицы заполонили флаги запрещенной на территории РФ террористической организации.

«Вы себе представляете, что такое – оставить эту Украину еще на какое-то время? Каждый, кому сейчас 13–14 лет, будет воспитываться в боевой подготовке и отправляться на фронт. И эта война продолжится», — уверен лауреат международных конкурсов скрипач Петр Лундстрем.

Собеседник «Абзаца» уточнил, что полностью доверяет решению главнокомандующего РФ. Если Владимир Путин решит, что конфликт можно закончить сейчас мирно, значит, так будет правильно. Однако Петр Лундстрем уверен, что правительство прекрасно осознает угрозу, которая исходит от Украины даже в будущем.

«Мы не можем оставить этот клинок у нашего горла. Как только будет заключено перемирие, условно говоря, имею в виду мир, им тут же дадут ядерное оружие», — считает Петр Лундстрем.

Ранее сообщалось, что в Минобороны Украины признали, что на 80% зависят от военной помощи Запада.