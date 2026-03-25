Скромность не помогает: в кузбасских ИК фиксируют 75 случаев демонстрации запрещенных тату

В кузбасских исправительных учреждениях осужденные продолжают носить татуировки с символикой одного из запрещенных в России экстремистских движений, несмотря на законодательный запрет. Об этом сайту VSE42.Ru сообщили в региональном управлении ФСИН.

По данным ведомства, за 2025 год составлено 75 административных протоколов за публичное демонстрирование экстремистской* символики. При повторном нарушении возможно возбуждение уголовного дела. По данным специалистов, сами нательные изображения осужденные, как правило, не удаляют.

В управлении пояснили, что практика вызова специалистов по татуажу в колонии для перекрытия или выведения запрещенных символов отсутствует. Вместо этого нарушители, напротив, становятся крайне скромными и прилагают все усилия, чтобы не демонстрировать свои наколки окружающим.

Кроме того, в ведомстве отметили, что традиция нанесения так называемых «воровских портаков» в колониях давно сошла на нет.

