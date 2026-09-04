«Динамо» отказалось раскрыть детали медобследования Платы после срыва контракта

«Фламенго» запросил у московского «Динамо» результаты медобследования вингера Гонсало Платы, но российский клуб отказался их предоставить, сославшись на конфиденциальность личных данных футболиста, пишет Globo.

Парагвайский вингер был близок к переходу в московский клуб, но «Динамо» в последний момент отказалось от трансфера, сообщив, что Плата не прошел медобследование: у футболиста были выявлены проблемы с коленом.

Во «Фламенго» возмущены срывом сделки и подозревают, что «Динамо» использовало медицинский фактор как предлог для отказа от нее. В бразильском клубе отмечают, что у Платы никогда не было серьезных травм и хронических заболеваний. «Фламенго» обвинил «Динамо» в непрофессионализме и безответственности.

Кроме того, «Динамо», также по медицинским показателям, отказалось от трансфера вингера «Ботафого» Матеуса Мартинса.

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб руководствовался своими долгосрочными интересами, отказавшись от трансфера двух футболистов.

Ранее стало известно, за какую цену «Монако» может продать российского полузащитника Александра Головина.