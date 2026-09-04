Дзепка получила нелепый штрафной балл: он стоил ей первого места после короткой программы

Российская фигуристка София Дзепка получила штрафной балл в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в Бангкоке.

Спортсменку оштрафовали за затяжку перед началом представления программы: судьи посчитали, что россиянка слишком долга беседовала со своим тренером перед стартом.

В итоге ее оценка за выступление составила 70,17 балла. После короткой программы Дзепка заняла второе место. Из-за штрафа она пропустила на первую позицию японку Сумику Каназаву (70,38).

Также в Бангкоке свои короткие программы представили юниоры. Лев Лазарев с минимальным отрывом от лидера занимает второе место. Россиянин набрал 86,47 балла, лидирует представляющий Новую Зеландию Яньхао Ли (86,65).

Напомним, Дзепка и Лазарев стали победителями первого этапа юниорского Гран-при, который прошел в китайском Сиане.

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