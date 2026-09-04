«Динамо» обыграло «Ахмат» в Кубке России с рекордом Ивана Сергеева

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев повторил рекорд по забитым голам в Кубке России, отличившись в матче с «Ахматом» (3:0).

Сергеев открыл счет на 43-й минуте, доведя число своих голов в турнире до 24 и сравнявшись по этому показателю с Олегом Веретенниковым и Александром Соболевым.

В розыгрышах Кубка России Сергеев забивал за «Зенит» (9), «Крылья Советов» (5), «Торпедо» (5), «Динамо» (4) и «Строгино» (1).

Во втором тайме Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин закрепили успех Сергеева и довели матч до крупной победы. «Динамо» поднялось на второе место группы В Пути РПЛ Кубка России с шестью очками. Возглавляет группу «Краснодар» (7 очков), у «Ахмата» четыре балла, у «Факела» — один.

Ранее в «Динамо» объяснили, почему клуб отказался от трансфера двух футболистов из чемпионата Бразилии.