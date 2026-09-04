Атака беспилотников ВСУ на регионы России 4 сентября 2026: ПВО сбила 39 дронов над Москвой

В ночь на 4 сентября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован в Московском регионе, где силы ПВО уничтожили не менее 39 БПЛА. В Белгородской области при ударе по Шебекино погибли четыре человека, включая двух работников скорой помощи. В Сочи и на федеральной территории «Сириус» после атаки дронов загорелась нефтебаза, повреждены жилые дома. Атакам также подверглись ДНР, Запорожская, Тульская и другие области.

Москва и Московская область: не менее 39 сбитых БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи несколько раз сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Первоначально он сообщил о 10 сбитых БПЛА, затем — еще о 13. Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о сбитых в Подмосковье дронах, и общее число уничтоженных в Московском регионе составило не менее 39. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Белгородская область: четверо погибших, трое раненых в Шебекино

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате удара БПЛА ВСУ по городу Шебекино погибли четыре человека — врач, фельдшер скорой помощи и супружеская пара. Еще трое мужчин, включая водителя кареты скорой помощи, получили осколочные ранения. Им оказывается необходимая помощь. Информация о последствиях удара уточняется.

Сочи и федеральная территория «Сириус»: пожар на нефтебазе, повреждены жилые дома

По данным оперштаба Краснодарского края, Сочи и федеральная территория «Сириус» подверглись массированной атаке беспилотников на гражданскую инфраструктуру. В результате удара загорелась нефтебаза, также повреждено остекление в нескольких жилых домах. Пострадавших нет.

Донецкая Народная Республика: трое погибших, 15 раненых

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за сутки зафиксировано 47 атак ВСУ. Погибли три мирных жителя в Волновахе, Горловке и Ясиноватском округе. Ранения получили 14 человек. Повреждены шесть жилых домов, пять автобусов, три грузовых и 12 легковых машин, а также объекты инфраструктуры.

Запорожская область: погибшая и двое раненых в Каменке-Днепровской

В результате удара ВСУ по Каменке-Днепровской погибла местная жительница, еще двое мирных граждан получили тяжелые ранения. Разрушены два жилых дома, административные здания и коммунальные объекты.

Тульская область: четыре сбитых БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены четыре украинских беспилотника над регионом. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Севастополь: три сбитых БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали три вражеских беспилотника. Пострадавших среди жителей нет.

Другие регионы: режим опасности и ограничения полетов

В ночь на 4 сентября режим беспилотной опасности («красный уровень») объявлялся в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Саратовской, Ульяновской, Рязанской, Московской, Владимирской, Курской, Липецкой, Ростовской, Калужской, Орловской, Брянской, Смоленской, Тверской, Ивановской, Тульской, Воронежской, Нижегородской областях, а также в ЛНР и ДНР. Ракетная опасность объявлялась в Волгоградской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской, Воронежской, Запорожской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях. В связи с угрозой Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги, Геленджика, Тамбова, Сочи, Саратова, Пензы, Самары, Ульяновска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Домодедово, Жуковского, Внуково, Уфы, Оренбурга и Магнитогорска. К утру часть ограничений была снята.