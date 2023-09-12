Скрыла факт смерти мужа: Пенсионерку из Пермского края осудили за кражу 800 тыс рублей

Жительница Пермского края на протяжении четырех лет пользовалась деньгами, которые приходили на банковскую карту умершего мужа. Суд приговорил пенсионерку к 280 часам обязательных работ, пишет интернет-издание « Properm.ru ».

Согласно данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, кроме испытательных работ, женщине необходимо вернуть государству деньги, которыми она незаконно распоряжалась ранее.

Женщина не поставила в известность ни одно из ведомств о том, что муж умер. На банковскую карту покойного поступали средства - социальные выплаты и пенсия. Четыре года женщина расплачивалась картой, но позже трудоустроилась и больше не нуждалась в дополнительном источнике доходов.

Спустя восемь лет после смерти мужчины его родственники обратились в ЗАГС, чтобы им выдали свидетельство. Так и открылась правда. Начали проверять реестр пенсионного фонда и проанализировали, как поступали и списывались деньги на протяжении четырех лет. Против вдовы было возбуждено уголовное дело. Всего она потратила около 800 тысяч рублей.