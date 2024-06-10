Скульптор Кропачев отрицает схожесть статуи грибов в Коми с половыми органами

Российский скульптор Виктор Кропачев удивлен, как православные активисты из движения «Сорок Сороков» могли сравнить статуи грибов на экологической тропе в Коми с мужскими половыми органами, сообщает ridus.ru .

Эксперт отметил, что не наблюдает никакой схожести между грибами и фаллосами.

«Грибы — это творения природные, и ничего плохого в них нет», — заявил Кропачев в беседе с «Ридусом».

Православные активисты из движения «Сорок Сороков» придерживаются другой точки зрения, сообщает Mash. На экологической тропе в Коми размещены две скульптуры, автором которых выступает столяр-скульптор Василий Адамчук. Один гриб больше другого. Объекты серого цвета напомнили активистам форму полового члена. Они возмущены, ведь вблизи артобъектов гуляют дети.

Работы Василия Адамчука востребованы в республике. Он часто выполняет заказы для школьных учреждений и местных администраций. Представители «Сорок Сороков» написали заявление в прокуратуру. Теперь его работы проверят в рамках статьи «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов».

Отметим, что собеседник «Ридуса» известен изготовлением необычных статуй мировых лидеров, которые некоторым кажутся причудливыми. «Сорок Сороков» — общественное движение, в которое входят православные люди, имеющие активную социальную позицию.

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