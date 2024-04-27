В украинском Ровно повалили стоявший 40 лет памятник советским воинам и маленькой девочке

Барельеф с фигурами советских солдат и стоящей рядом с ними маленькой украинской девочки, стоявший на постаменте на холме Славы в украинском городе Ровно, снесли местные коммунальщики по решению местных властей.

Как передает украинский телеканал «Общественное», на месте снесенного памятника будет открыт музей. Сам же монумент планируется пустить на металлолом. ВА вырученные от продажи средства отправить на вооружение ВСУ.

«В Ровно демонтировали барельеф и фигуры советских солдат с постамента на холме Славы, которые установили почти 40 лет назад», — говорится в материале.

В сети появилось видео, как к монументу коммунальщики подогнали экскаватор, который и повалил памятник. После чего скульптурная композиция была увезена в неизвестном направлении.

Ранее мы писали, что в Киеве почти 100 человек подписали петицию, в которой попросили убрать с площади Независимости памятник архангелу Михаилу.

Авторы обращения в президенту страны хотят заменить памятник архангелу Михаилу либо статуей Богородицы, либо же архангелом Гавриилом. А причиной этого указывается следующее: архангел Михаил, по мнению авторов петиции, является символом Киева, который дала Екатерина II в 1782 году.