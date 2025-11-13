«Скупую слезу пускаем»: участник СВО рассказал школьникам о буднях военнослужащих РФ

По информации издания, Андрей Растегаев рассказал школьникам, как военнослужащие России реагируют на письма от ребят. Спикер отметил, что в свободное время участники спецоперации занимают места в блиндажах и читают письма школьников. Для них это имеет особое значение. Бойцы понимают, ради чего они ежедневно рискуют жизнью.

«И сидим (в блиндажах. — Прим. ред.) — скупую слезу пускаем», — Андрей Растегаев рассказал, как военнослужащие РФ читают письма школьников.

Участник региональной программы рассказал, что письма читают в блиндажах. Они освещают их окопными свечами, которые создают волонтеры. В такие моменты участники СВО чувствуют поддержку соотечественников, которая придает им сил. По мнению Растегаева, решающее значение во время различных конфликтов имеет не количество патронов или вооружений, а поддержка мирного населения. Это дает силы и энергию, веру в победу и счастливое будущее всей страны.

