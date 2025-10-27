Скворцы отказались от миграции и остались в подмосковном Пушкино? Орнитолог дал ответ

Жители Пушкино рассказывают в соцсетях об активности скворцов в городе: птицы купались в луже на одной из улиц, а затем разместились на ветках деревьев. В публикациях местные жители обоснованно отметили, что скворцы — перелетные птицы. Орнитолог Андрей Дергилев в беседе с REGIONS рассказал , что могло мотивировать пернатых остаться в подмосковном городе.

Эксперт высказал мнение, что птицы еще могут отправиться в миграцию. Теплая погода в регионе внесла корректировки в график скворцов покидать Подмосковье. Скворцы еще могут улететь ориентировочно в начале или середине ноября. Однако орнитолог не отрицает, что некоторые перелетные виды остаются на зимовку.

«Перелетные птицы все чаще остаются в Подмосковье из-за наличия корма и незамерзающих водоемов с технической водой, но, думаю, что в этом случае сроки миграции сдвинулись на начало — середину ноября», — добавил орнитолог.

По информации издания, в национальном парке «Лосиный остров» можно наблюдать за лебедями, у которых начался предмиграционный период. Сейчас птицы совершают тренировочные полеты над Яузскими болотами. Вскоре их ожидает длительный перелет в теплые страны.

«Еще в мае эти лебеди были маленькими пушистыми птенцами, а сейчас уже уверенно летают в небе вместе со своими родителями. Для них это крайне важный этап, ведь перед долгой дорогой необходимо подкачать мышцы и набраться сил для предстоящего путешествия», — поделился с REGIONS бердвотчер из Пушкино Дмитрий.

