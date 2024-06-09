Британский телеканал Sky News информирует, что самолет ВСУ впервые применил оружие против цели, которая расположена в Белгороде.

Информацией с телеканалом поделился украинский военный источник. Он утверждает, что прямое попадание оказалось для ВСУ успешным. Ранее Украина не применяла подобного рода вооружения по территории России за исключением новых регионов и Крыма.

«Пока проводится оценка ущерба, подтверждено прямое попадание», — приводит телеканал слова источника.

Однако источник не поделился никакими деталями. Неизвестно, была ли запущена ракета натовского производства, с какого расстояния производился выстрел, какой конкретный тип боеприпасов использовался.

Телеканал отмечает, что ВСУ периодически атакуют территорию РФ беспилотниками. Однако применение новой тактики может быть расценено Кремлем как очередная эскалация вооруженного конфликта, что потребует от ВС РФ решительных действий.

Напомним, некоторые западные политики официально разрешили Украине наносить переданными ими вооружениями удары по всей территории России.

Ранее мы сообщали, что представитель МИД Мария Захарова заявила о «натовском почерке» в ударах по ЛНР и Херсонской области.