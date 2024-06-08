В ракетных атаках по Луганску и Херсонской области четко проглядывается «натовский почерк», указала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в пятницу, 7 июня.

Заявление представителя оборонного ведомства было опубликовано на официальном сайте МИД. В нем Захарова заявила о том, что украинское руководство, получив разрешение со стороны Вашингтона на атаки по мирному населению западным вооружением, в очередной раз продемонстрировало свою «бесчеловечную» и «нацистскую сущность».

Представитель также обратилась к мировому сообществу, указав ему на то, что все атаки ВСУ по российской территории являются заранее спланированными террористическими актами для устрашения мирного населения. Она подчеркнула, что в планировке данных терактов участвуют западные специалисты, курирующие атаки украинской стороны.

Она указала на то, что удары, наносимые ВСУ по территории РФ, не имеют какого-либо смысла с военной точки зрения и лишь демонстрируют стремление киевского режима добиться потерь среди российских гражданских.

Ранее политолог Журавлев раскрыл, каким образом Россия ответит на обстрел Луганска со стороны ВСУ.