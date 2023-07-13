Слабовидящий баянист из Кисловодска поехал в зону СВО для моральной поддержки военных

Слабовидящий музыкант из Кисловодска Рустам Каблахов и вокалист из Москвы Дмитрий Нестеров отправились в зону СВО для моральной поддержки военных, сообщает newstracker.ru . Мужчины уже неоднократно давали концерты, чтобы поднять боевой дух соотечественников.

Сити-менеджер Кисловодска Евгений Моисеев отметил, что многие известные артисты отказываются поддерживать военных в зоне СВО. В то время как обычные, но очень талантливые люди, несмотря на трудности, помогают бойцам ощутить себя нужными. Такие жители России вызывают гордость, отметил Моисеев.

Музыканты приезжают в госпитали, где дают концерты. Традиционно звучат известные песни «День Победы» и «Партизанская тихая». Ожидается, что мужчины выступят в военных батальонах, где представят акустический дуэтный концерт.