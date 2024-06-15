Slack рассылает россиянам предупреждение о приостановке учетных записей из-за санкций

Корпоративный мессенджер Slack рассылает предупреждение российским пользователям о приостановке учетных записей в течение 30 дней со дня его получения из-за введенных США санкций, сообщили РИА Новости .

В письме, которое приходит клиентам, сообщается, что Slack выполняет все нормы законодательства. Недавним решением США ввели запрет на предоставление программного обеспечения и услуг пользователям, которые находятся в России.

«Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России», — указано в письме, которое есть в расположении РИА Новости.

Учетная запись будет отключена на протяжении 30 дней. Исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин рассказал, что подобные уведомления также приходят и российским компаниям, которые приобретали лицензию на использование Slack за пределами РФ.

В марте 2022 года Slack заявил о прекращении сотрудничества с частью российских пользователей из-за введения международных санкций. Ограничения ввели для тех граждан, которые при регистрации указывали адрес электронной почты с доменом на .ru.

США ввели очередной пакет санкций. Московская биржа была вынуждена приостановить торговлю американской и европейской валютой. В обменных пунктах в некоторых городах РФ курс достиг 200 рублей. Эксперты преимущественно едины во мнении — курс стабилизируется, а Центральный банк найдет способ для дальнейшей стабилизации ситуации на рынке.

Санкции против России периодически вводят США и страны ЕС с 2022 года после решения России отстаивать интересы собственной войны в рамках объявления спецоперации.

Ранее экс-советник президента России Герман Клименко заявил, что США не смогут блокировать работу Windows в РФ из-за технической невозможности.