Вода или квас: академик РАН рассказал, почему квас опасен летом

По его словам, квас — это наш национальный символ, но современный магазинный вариант, напичканный консервантами, далек от того, что делали в деревнях наши бабушки. Главная проблема не в патриотизме, а в физиологии: квас калориен, создает лишнюю нагрузку на желудочно-кишечный тракт и способствует набору веса, что особенно некстати в жару, когда организм и так испытывает стресс от высокой температуры и влажности.

Академик добавил, что совсем иная история — простая вода. Онищенко напоминает старую норму о двух литрах в день, но уточняет: современные расчеты точнее — 40–50 мл на каждый килограмм веса. При этом соки и компоты, к которым мы часто прибегаем, не идут в счет, потому что организм воспринимает их как жидкую пищу, которую нужно переваривать, а не как чистую воду для поддержания гомеостаза. Это принципиальный нюанс: мы думаем, что пьем, а на самом деле едим, и клетки не получают того уровня гидратации, который нужен. Последствия беспечного отношения к водному балансу, по словам академика, могут быть фатальными. Обезвоживание сгущает кровь, что напрямую провоцирует тромбообразование. Отрыв тромба — это уже дорога к ишемическому инсульту, инфаркту или смерти. Онищенко не запугивает, а констатирует медицинский факт: в летнюю жару риск сосудистых катастроф многократно возрастает, и недооценивать это преступно.

По его мнению, в жару спасает только чистая вода, без сахара, газа и консервантов. Квас и сладкие напитки оставьте для прохладного вечера или в качестве десерта, но не как основное средство утоления жажды. Не ленитесь пить регулярно, даже если не хочется — это защита от самых серьезных проблем. Вода — это жизнь, а квас — лишь культурное наслаждение, которое должно быть дозированным и осознанным. Лето в этом плане — время трезвости, в прямом и переносном смысле.

Ранее сообщалось, что популярный у россиян летний напиток может «сжечь» желудок.