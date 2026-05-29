Сладкий обман: почему творожки и йогурты могут быть опаснее, чем вы думаете — мнение диетолога

О том, кому необходимо проявлять осторожность со сладкими кисломолочными изделиями, как правильно выбрать безопасный вариант в магазине и чем можно заменить глазированный творожок или сладкий йогурт в случае необходимости, рассказывает REGIONS диетолог Мария Стаховская.

Сладкие творожки и йогурты — это вкусно, удобно и привычно для многих. Некоторые люди считают их идеальным полезным перекусом, особенно когда речь идет о детском питании. И это отчасти справедливо, но только при условии грамотного выбора таких продуктов.

«Я не призываю всех отказываться от магазинных творожков. В них нет ничего страшного, если есть их в меру и без проблем со здоровьем. Но для тех, кто следит за весом или сахаром, это не самый лучший выбор. Один такой стаканчик — и треть суточной нормы сахара у вас в кармане. А сколько еще вы съедите за день?» — говорит Мария Стаховская.

Кому следует, по мнению эксперта, сократить потребление сладких творожков и йогуртов либо вовсе отказаться от них:

лицам с диагностированным сахарным диабетом или преддиабетным состоянием;

тем, кто находится в процессе снижения веса либо стремится удержать достигнутый результат;

людям с инсулинорезистентностью;

тем, кто страдает от акне и других кожных высыпаний (избыток сахара провоцирует воспалительные процессы);

людям, контролирующим уровень холестерина в крови.

Для всех остальных умеренное употребление (не ежедневное и не по два стаканчика за раз) вреда не принесет. Однако, подчеркивает диетолог, предпочтительнее все же выбирать кисломолочные продукты с минимальным содержанием сахара.

Как правильно выбрать качественный продукт в магазине

Если человек все же решает купить сладкий творожок или йогурт, диетолог советует обратить внимание на несколько ключевых моментов.

Содержание сахара на 100 граммов продукта. Идеальный показатель — до 5 граммов. Хороший — до 8 граммов. Все, что превышает отметку в 10 граммов, — это уже не полезный перекус, а самый настоящий десерт.

Состав. В качественном кисломолочном продукте должны присутствовать молоко, закваска, небольшое количество сахара, натуральные ягоды или фрукты. Не должно быть крахмала, консервантов, искусственных загустителей и ароматизаторов.

Срок годности. Предпочтение стоит отдавать йогуртам с коротким сроком хранения — до 7–14 дней. В них содержится больше живых полезных бактерий.

Жирность. Обезжиренные продукты часто содержат повышенное количество сахара и различных добавок, призванных улучшить вкус. Оптимальный показатель жирности — 1–2 процента.

«Лучший магазинный йогурт — это натуральный, без сахара и добавок. Если хочется сладости, добавьте сами ягоды, фрукты или натуральный сахарозаменитель. Так вы контролируете количество сахара и точно знаете, что едите», — советует Мария Стаховская.

Чем можно заменить сладкий творожок во время соблюдения диеты

Тем, кто внимательно следит за своим весом или уровнем сахара в крови, диетолог предлагает несколько отличных альтернатив.

Натуральный творог с ягодами или кусочками фруктов. Следует брать обычный творог жирностью 2–5 процентов и добавить в него горсть свежих либо замороженных ягод. Такое блюдо получается сытным, полезным и не содержит лишнего сахара.

Натуральный йогурт с различными добавками. Можно приобрести греческий йогурт либо простой натуральный без сахара, а затем дополнить его ягодами, фруктами, орешками или семечками.

Фрукты. Яблоко, груша, банан, апельсин или любые ягоды — это всегда надежный и полезный выбор. Натуральные сахара, содержащиеся в них, не провоцируют резких скачков инсулина в крови.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Домашний творожок со стевией: низкокалорийный десерт своими руками

Для тех, кто очень любит сладкое, но старается избегать лишних калорий и сахара, отличным решением, по мнению эксперта, станет стевия. Это натуральный растительный подсластитель. Он примерно в 200–300 раз слаще обычного сахара, но при этом не содержит калорий и абсолютно не повышает уровень глюкозы в крови.

Необходимые ингредиенты:

200 граммов творога (жирностью 2–5%);

2 столовые ложки натурального йогурта без каких-либо добавок;

2–3 капли жидкого экстракта стевии (либо порошок на кончике ножа);

50 граммов свежих или замороженных ягод (подойдут клубника, малина, черника);

1 чайная ложка семян чиа (по желанию — для густоты и дополнительной пользы).

Пошаговое приготовление:

В глубокой миске тщательно смешать творог и натуральный йогурт до получения однородной кремовой консистенции.

Добавить стевию. Начать лучше с 1–2 капель, затем попробовать. Поскольку стевия очень сладкая, важно не переборщить с дозировкой.

Ягоды либо размять вилкой, либо оставить целиком. Добавить их в творожную массу и аккуратно перемешать.

При желании получить более густую консистенцию можно добавить семена чиа и оставить смесь на 5–10 минут для набухания.

Подавать десерт сразу либо предварительно охладить.

Калорийность 100 граммов готового блюда составляет около 90–100 килокалорий. Сахар в десерте полностью отсутствует, а содержание белка достигает 12–14 граммов. Это идеальное лакомство для тех, кто худеет или контролирует уровень сахара в крови.

«Стевия — отличный выход для сладкоежек, которые хотят похудеть или контролировать диабет. Но важно не перебарщивать — у нее специфический привкус, который нравится не всем. Начните с малого количества и добавляйте ягоды для натуральной сладости. Такой творожок можно есть хоть каждый день без вреда для фигуры», — говорит Мария Стаховская.

