Следователи раскрыли преступный сговор между сотрудниками психбольницы в Башкирии

Следствие предполагает, что бухгалтер психоневрологического диспансера и специалист по кадрам работали в сговоре в период с октября 2020 года по август 2021. Специалист по кадрам самовольно издавал приказы о премировании сотрудников, а также совмещал несколько должностей. Такие ротации происходили только на бумаге. Бухгалтер одобрял оплату ненастоящих премий. Каждый месяц он переводил на свою карту деньги, которые впоследствии делил со специалистом по кадрам. Таким способом злоумышленники смогли украсть у государства 430 тысяч рублей.

В настоящее время местная прокуратура обратилась в орган предварительного расследования с просьбой проверить все документы и дать уголовно-правовую оценку действиям предполагаемых преступников. Если в материалах найдут подтверждения злоумышленных действий, сотрудники Верхнетроицкого психоневрологического диспансера будут отвечать за мошенничество на рабочем месте.