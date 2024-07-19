Слесарь переводил аферистам деньги, которые одалживал у коллеги и жены

Слесарь из Кузбасса решил сменить вид профессиональной деятельности и нашел рекламу быстрого заработка на биржах. Мужчина понял, что его обманули мошенники только тогда, когда перевел им 4 миллиона рублей, сообщает sibdepo.ru .

С мужчиной связался менеджер, который начал обучать его инвестированию. Слесарь установил на мобильный телефон приложение и успешно прошел регистрацию. Потом он оформил несколько кредитов. Полученные деньги отправлял на чужие счета на брокерском сайте. Не доверять обучающему менеджеру причин не было. Деньги поступали на счет и приносили прибыль.

Воодушевленный успехом мужчина решил перевести на счета еще больше денег. Сначала он обратился к супруге, чтобы она оформила на себя кредиты. Деньги вывел на площадку. Потом он подключил коллегу и знакомого. Они также давали ему деньги и надеялись, что скоро получат прибыль от инвестирования.

Пресс-служба ГУ МВД по области сообщает, что 33-летний потерпевший решил вывести деньги, но попытка оказалась неудачной. Менеджер успокоил его и предложил перевести еще больше денег на сайт. Как только житель Кузбасса отказался, с ним прекратили общение. Общая сумма потерь составила четыре миллиона рублей. В полиции по факту мошенничества завели уголовное дело.

Ранее мы сообщали о новом виде мошенничества: в Подмосковье злоумышленники убеждают жертв менять деньги на цифровые рубли.