И.о. председателя политформирования Наталья Параска в интернет-мессенджере опубликовала пост, в котором объяснила причины нежелания поддерживать санкции против России, сообщает агентство « РИА Новости ».

Наталья Параска высказывает мнение оппозиционной молдавской партии «Возрождение», члены которой призывают действующую власть не поддаваться манипулированию со стороны Запада и не поддерживать пророссийские санкции. Любые действия против Кремля в первую очередь негативно отразятся на жителях Молдавии.

Во-первых, может снова обостриться ситуация в Приднестровье. Жители частично признанной республики активно поддерживают Москву.

Во-вторых, санкции против России негативно отразятся на развитии молдавской промышленности. Ранее было сделано достаточно много, чтобы все отрасли понемногу набирали обороты.

В-третьих, жители Молдавии не смогут беспрепятственно въезжать на территорию РФ, что станет для многих причиной дискомфорта.

В-четвертых, начнутся проблемы с логистикой, что неизбежно приведет к дефициту некоторых товаров. Экономика Молдавии не выдержит подобной нагрузки.

«Это слишком высокая цена для Молдовы. Я, партия «Возрождение» и наш электорат категорически не согласны с попытками втянуть страну в санкционную яму. Мы будем бороться за нейтралитет Молдовы», - написала Наталья Параска

Спикер также обратила внимание на тот факт, что Евросоюз только обещает принять Молдавию в свой состав. Постоянно есть какие-то критерии, которые ЕК не устраивают. Получается, что республика «недостаточно хороша» для слияния с Западом. При этом, от Кишенева требуют каких-либо действий по отношению к РФ.

В Евросоюзе обещают, что вскоре Украина также войдет в состав альянса. Для этого необходимо выполнить определенные условия. Недавно были названы еще четыре новых условий.