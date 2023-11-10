«Слишком высокая цена»: Оппозиция Молдавии не поддерживает санкции против России
Фото: [©Алексей Никольский/РИА Новости]
И.о. председателя политформирования Наталья Параска в интернет-мессенджере опубликовала пост, в котором объяснила причины нежелания поддерживать санкции против России, сообщает агентство «РИА Новости».
Наталья Параска высказывает мнение оппозиционной молдавской партии «Возрождение», члены которой призывают действующую власть не поддаваться манипулированию со стороны Запада и не поддерживать пророссийские санкции. Любые действия против Кремля в первую очередь негативно отразятся на жителях Молдавии.
Во-первых, может снова обостриться ситуация в Приднестровье. Жители частично признанной республики активно поддерживают Москву.
Во-вторых, санкции против России негативно отразятся на развитии молдавской промышленности. Ранее было сделано достаточно много, чтобы все отрасли понемногу набирали обороты.
В-третьих, жители Молдавии не смогут беспрепятственно въезжать на территорию РФ, что станет для многих причиной дискомфорта.
В-четвертых, начнутся проблемы с логистикой, что неизбежно приведет к дефициту некоторых товаров. Экономика Молдавии не выдержит подобной нагрузки.
«Это слишком высокая цена для Молдовы. Я, партия «Возрождение» и наш электорат категорически не согласны с попытками втянуть страну в санкционную яму. Мы будем бороться за нейтралитет Молдовы», - написала Наталья Параска
Спикер также обратила внимание на тот факт, что Евросоюз только обещает принять Молдавию в свой состав. Постоянно есть какие-то критерии, которые ЕК не устраивают. Получается, что республика «недостаточно хороша» для слияния с Западом. При этом, от Кишенева требуют каких-либо действий по отношению к РФ.
В Евросоюзе обещают, что вскоре Украина также войдет в состав альянса. Для этого необходимо выполнить определенные условия. Недавно были названы еще четыре новых условий.