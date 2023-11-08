Евросоюз выдвинул Украине еще четыре условия для начала обсуждения членства

Евросоюз назвал еще четыре условия, которые Украина должна выполнить в короткие сроки, чтобы начать обсуждение своего членства. Подробности сообщает РИА Новости .

Как рассказала посол ЕС на Украине Катарина Матернова, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в союз. Однако есть несколько реформ, которые должен завершить Киев, чтобы переговоры начались. Украине необходимо расширить штат антикоррупционного бюро, внести изменения в закон о декларировании имущества, принять закон н лоббировании по стандартам Евросоюза и выполнить рекомендации по нацменьшинствам.

Посол подчеркнула, что эти четыре задачи нужно выполнить до середины декабря. Тогда Украина получит мандат на переговоры.