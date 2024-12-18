Сломанные детские площадки и мусор: жители Горноуральского сообщили о проблемах

Жители Горноуральского рассказали о проблемах, с которыми столкнулись в последнее время. Люди говорят, что обращаются в управляющие компании и жилищные комиссии, но вопросы остаются нерешенными, сообщил tagilcity.ru.

Жители перечислили проблемы, которые их беспокоят: подвалы домов подтапливает вода, в них скапливается мусор и грязь. Кроме того, в населенном пункте отсутствуют безопасные детские площадки.

Именно детские игровые зоны беспокоят жителей больше всего. Они заявили, что некоторые конструкции уже поржавели. Многие сооружения частично обрушились. Дети вынуждены играть среди руин, уверяют жители. Одна из местных жительниц рассказала, что лично обращалась по вопросу благоустройства территории к ответственному лицу — Дмитрию Летникову.

«Я была на приеме у Дмитрия Летникова, он говорит есть площадка новая, она в хорошем состоянии. Я говорю она в ужасном состоянии и там опасно для детей, там бетон торчит на что он ответил: «А вы специалист, чтобы делать такие выводы?» — рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница.

Летом местные жители начали самостоятельно наводить порядок на территориях детских площадок. Они потратили время и собственные деньги, приложили усилия. Им удалось создать более безопасные условия для игр своих детей, но работы еще много. Жители надеются, что не останутся одни наедине с данной проблемой.

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