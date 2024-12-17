Матвиенко оценила «мусорную реформу» в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей РФ высказала мнение, что возлагавшиеся надежды на «мусорную реформу» не оправдались. Комментарий о работе в данном направлении размещен в телеграм-канале Совфеда.

Матвиенко рассказала, что реформа была проведена с целью урегулирования работы на каждом из этапов процесса: сборе, сортировке, переработке и утилизации отходов. Однако выстроить четкой системы на практике не удалось.

«На деле все забуксовало. Региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны», — отметила Валентина Матвиенко.

Спикер отметила, что сейчас функционирует Федеральный штаб при Минприроды. Он был создан по инициативе Совета Федерации. Выполненная его представителями на протяжении последних шести месяцев работа оказалась результативной. В частности, в каждом субъекте открыты региональные штабы, которые курируются губернаторами.

Валентина Матвиенко отметила, что в настоящее время решить все проблемы еще не удалось. По ее данным, в стране есть дефицит в контейнерных площадках, контейнерах и спецтехники. Парламентарии внесли в Государственную Думу различные законопроекты, принятие которых позволит изменить ситуацию. Некоторые документы находятся в стадии разработки.

Ранее сообщалось, что Матвиенко заявила о наличии у России «супероружия» для ответа на агрессию.