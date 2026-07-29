Слоновый сфинкс с розовыми крыльями: бабочка из Красной книги облюбовала Сухановский лес в Подмосковье

Прогулка по Сухановскому лесу в Видном может обернуться для любителей природы настоящим открытием. В местных зарослях и кустарниках есть шанс повстречать необычное насекомое с ярким розово-оливковым окрасом. Речь идет о среднем винном бражнике — бабочке, которую из-за характерной формы тела и особенностей поведения в народе прозвали «слоновым сфинксом». О том, что этот редкий вид можно увидеть на территории леса, рассказала краевед Мария Аргир, сообщил REGIONS.

Интерес у наблюдателей вызывают не только взрослые особи с их необычной расцветкой, но и гусеницы этой бабочки. Личинку слонового сфинкса легко отличить по одной выразительной детали: на конце ее тела расположен характерный изогнутый рог. Внешне это создание может показаться устрашающим, однако, как поясняют специалисты, для человека оно абсолютно безопасно.

Средний винный бражник внесен в первое приложение Красной книги Московской области, что означает необходимость особого внимания к сохранению популяции этого вида. То, что жители и гости округа могут встретить его прямо на территории Сухановского леса, служит хорошим признаком. Это говорит о благоприятной экологической обстановке в зеленом массиве, о чистоте воздуха и достаточном количестве кормовых растений, необходимых для жизни этой редкой бабочки.

Ранее сообщалось, что Большой Волжский маяк в Подмосковье стал местом притяжения фотографов и искателей тайн.