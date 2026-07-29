Расчистку 11 прудов и озер провели в Подмосковье с начала сезона
В Подмосковье с начала сезона расчистили 11 прудов и озер
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
В Подмосковье с начала сезона в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер» расчистили 11 водоемов из 39 запланированных. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Работы провели в Люберцах, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде, Электростали, Пушкино, Павловском Посаде, Фрязине, Домодедове, Подольске.
К примеру, в Люберцах расчистили пруд в деревне Чкалово, в Электростали — водоем «Южный», в Наро-Фоминске —пруд Кузьминский и пруд на реке Березовка, в Домодедове — пруд в деревне Истомиха.
«Всего с момента старта губернаторской программы „100 прудов и озер“ очищено 196 водоемов. Работы на оставшихся 28 объектах продолжаются согласно утвержденному графику, и впереди нас ждет еще много преображений», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил благоустройство лесопарка «Чемпион» в Дзержинском.