В Подмосковье за полгода капитально отремонтировали свыше 96 км линий электропередачи

Энергетики Подмосковья за полгода капитально отремонтировали более 96 км линий электропередачи. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Так, на воздушных линиях заменили провода и опоры на 56 км. На 40 км отремонтировали линии напряжением от 0,4 до 10 киловольт. Лидером по объему проведенных работ стал Раменский округ, где ремонт провели более чем на 12 км.

Также энергетики обновили оборудование 65 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. На 95 подстанциях и производственных объектах провели капремонт строительной части зданий.

Помимо этого, было расчищено от растительности порядка 28 га охранных зон вдоль ЛЭП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье модернизируют около 500 объектов теплоснабжения.