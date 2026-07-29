В Домодедове после вмешательства омбудсмена Подмосковья ребенок получил направление на операцию

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла ребенку получить направление на операцию. С соответствующим обращением к ней обратилась жительница Домодедова.

Женщина рассказала, что ее ребенку необходима операция с применением высоких медицинских технологий. Несмотря на это, направление в поликлинике не выдали, не объяснив причины отказа.

Благодаря вмешательству омбудсмена региона ребенку было выдано направление на проведение операции в Детском научно-клиническом центре им. Л.М. Рошаля.

«Когда речь идет о здоровье детей, особенно важно действовать максимально оперативно. Родители не должны сталкиваться с необоснованными отказами и тратить время на преодоление административных барьеров», – подчеркнула Фаевская.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Ногинске, где открылось детское отделение.