Миллиардные затраты и 10% рынка: зачем банки массово создают сотовых операторов

«Ъ»: банки заняли около 10 процентов рынка мобильной связи в России

Общество

Российские банки активно развивают собственных виртуальных мобильных операторов (MVNO) и уже занимают порядка 10% рынка. По мнению экспертов, радикально потеснить «большую четверку» сотовых компаний финансовым организациям не удастся, однако усиливающаяся конкуренция способна сдержать рост цен и снизить стоимость услуг для потребителей, пишет Коммерсантъ.

Особенности развития и финансовая сторона

Запуск телеком-проекта требует значительных инвестиций и связан со следующими аспектами:

  • Масштаб распространения: собственные MVNO закрепились у большинства крупнейших игроков (Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, Альфа-банк), а также привлекают банки за пределами топ-10.
  • Модель работы: банки арендуют инфраструктуру базовая операторов. При схеме Light MVNO затраты в первый год для покрытия ключевых регионов составляют порядка 1,5–1,7 млрд рублей (включая ИТ-платформу, облачные сервисы, закупку сим-карт и депозит хост-оператору). Переход на Full MVNO требует еще более существенных вложений.
  • Бизнес-цели: несмотря на колоссальные расходы, создание мобильного оператора помогает удерживать клиентов внутри экосистемы и повышает частоту их ежедневного взаимодействия с банковским брендом.

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