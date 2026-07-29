Миллиардные затраты и 10% рынка: зачем банки массово создают сотовых операторов
«Ъ»: банки заняли около 10 процентов рынка мобильной связи в России
Российские банки активно развивают собственных виртуальных мобильных операторов (MVNO) и уже занимают порядка 10% рынка. По мнению экспертов, радикально потеснить «большую четверку» сотовых компаний финансовым организациям не удастся, однако усиливающаяся конкуренция способна сдержать рост цен и снизить стоимость услуг для потребителей, пишет Коммерсантъ.
Особенности развития и финансовая сторона
Запуск телеком-проекта требует значительных инвестиций и связан со следующими аспектами:
- Масштаб распространения: собственные MVNO закрепились у большинства крупнейших игроков (Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, Альфа-банк), а также привлекают банки за пределами топ-10.
- Модель работы: банки арендуют инфраструктуру базовая операторов. При схеме Light MVNO затраты в первый год для покрытия ключевых регионов составляют порядка 1,5–1,7 млрд рублей (включая ИТ-платформу, облачные сервисы, закупку сим-карт и депозит хост-оператору). Переход на Full MVNO требует еще более существенных вложений.
- Бизнес-цели: несмотря на колоссальные расходы, создание мобильного оператора помогает удерживать клиентов внутри экосистемы и повышает частоту их ежедневного взаимодействия с банковским брендом.