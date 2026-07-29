Болотный запах и сыпь: тюменцы массово жалуются на воду после паводка
Shot: уровень реки Туры в Тюмени превысил опасную отметку на 22 сантиметра
В Тюмени на фоне критического подъема уровня воды в реке Туре жители столкнулись со значительным ухудшением качества водопроводной воды. Вода из-под крана приобрела резкий болотный запах, а использование ее для гигиенических процедур вызвало у людей дерматологические проблемы, пишет Shot, передает Life.ru.
Реакция жителей, позиция властей и риски
- Жалобы горожан: жители города массово сообщают о возникновении красной сыпи и нестерпимого зуда кожи головы и тела после мытья. В магазинах вырос спрос на бутилированную питьевую воду.
- Позиция Росводоканала: на местном предприятии заявляют, что очистные сооружения функционируют в усиленном режиме, а подаваемая вода полностью соответствует нормативным требованиям. Однако тюменцы отмечают, что за неделю ситуация не изменилась.
- Паводковая обстановка: уровень реки Туры поднялся до 872 сантиметров, превысив опасную отметку на 22 сантиметра. В городе затоплен первый ярус набережной, подтапливаются дачи в пригороде, а в водоемах фиксируют гибель рыбы.
- Предупреждения врачей: медики предупреждают о риске вспышек кишечных инфекций, таких как шигеллез, холера и гепатит А. Врач Ольга Чернявская призвала использовать только кипяченую воду и строго соблюдать гигиену.