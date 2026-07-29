«Обращался к несовершеннолетним фанаткам с непристойностями»: Джаред Лето попал в громкий секс-скандал

Оскароносный актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето оказался в центре громкого скандала, сообщает Daily Mail. Десять женщин выступили в документальном фильме Би-би-си «Джаред Лето: Темная тайна Голливуда» с обвинениями в домогательствах и сексуализированном насилии.

Четверо пострадавших утверждают, что преступления носили криминальный характер, включая изнасилование и угрозы насилием. Девять из десяти женщин впервые предали свои истории огласке.

По словам обвинительниц, инциденты происходили в период с 2002 по 2016 годы, когда Лето было от 30 до 40 лет. Одна из пострадавших рассказала, что ее пригласили встретиться с актером после того, как она показала ему магазин в Лас-Вегасе, где работала. Когда ей было 17 лет, она пришла в мотель, где Лето позвал ее в ванную, отодвинул шторку и начал целовать ее, а затем схватил за руку и начал делать непристойности.

Другая женщина утверждает, что Лето угрожал ей сексуальным насилием в гостиничном номере, когда ей было 19 лет. Третья рассказала, что в Калифорнии у нее состоялся половой акт с актером, когда ей было 17 лет. По ее словам, когда она напомнила Лето, что в этом штате возраст согласия составляет 18 лет, он «отмахнулся» и лишь пожал плечами.

Сам Джаред Лето и его представители отказались комментировать обвинения. В 2025 году девять женщин уже рассказывали о неподобающем поведении Лето в период, когда они были несовершеннолетними. Тогда этот скандал не получил публичного развития.

Ранее сообщалось, что в США арестовали братьев Тейт, обвиняемых в изнасилованиях и торговле людьми.