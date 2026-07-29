Рекордные запросы прокуратуры: бывшим белгородским вице-губернаторам грозит свыше 20 лет строгого режима
Прокурор запросила более 20 лет колонии бывшим чиновникам Белгородской области
В Мещанском районном суде Москвы в ходе прений сторон прокурор Милана Дигаева озвучила запрашиваемые сроки наказания для бывших заместителей губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и других фигурантов дела о растрате при возведении защитных сооружений на границе.
Главные фигуранты и запрашиваемые наказания
Гособвинение предложило назначить следующие сроки и денежные штрафы:
- Владимир Базаров (бывший вице-губернатор Курской и Белгородской областей): 21 год колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей.
- Рустэм Зайнуллин (бывший вице-губернатор Белгородской области): 22 года колонии строгого режима со штрафом 474 млн рублей.
- Алексей Сошников (бывший начальник УКСа Белгородской области): 22 года колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей.
- Сотрудники УКСа: Ларисе Стрелецкой, Андрею Решетько и Владимиру Губареву прокурор запросила по 15 лет лишения свободы и крупные миллионные штрафы.
- Предприниматели и посредники: Константину Зимину запросили 18 лет, Эдгару Херимяну — 15 лет, Сергею Серебрянскому — 11 лет, а бизнесмену Юрию Лицавкину — 10 лет колонии строгого режима со штрафом 50 млн рублей.