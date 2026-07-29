Максимум с апреля: Банк России резко повысил официальные курсы валют
РБК: официальный курс доллара от Банка России превысил 78,6 рубля
Банк России установил официальный курс доллара США на среду, 29 июля, на уровне 78,6980 рубля, евро — 89,6292 рубля, а юаня — 11,5911 рубля. Для американской валюты этот показатель стал максимальным с 8 апреля. За сутки доллар прибавил 68 копеек, евро подорожал на 87 копеек, а юань поднялся на 7 копеек, пишет РБК.
Факторы давления на рубль и прогнозы экспертов
Аналитики финансового рынка выделяют несколько ключевых причин ослабления российской валюты и дают прогнозы на ближайшую перспективу:
- Дефицит ликвидности: эксперты отмечают нехватку юаневой ликвидности на рынке и недостаточное предложение валюты со стороны экспортеров, несмотря на пик налоговых выплат.
- Снижение цен на нефть: падение стоимости нефти марки Brent почти на 15% после июльского роста оказывает дополнительное давление на курс рубля.
- Денежно-кредитная политика: продолжение цикла снижения ключевой ставки Банка России и стабильные покупки валюты по бюджетному правилу ограничивают потенциал укрепления национальной валюты.
- Прогнозы на конец лета: аналитики ожидают, что к концу августа курс доллара может закрепиться на уровне около 80 рублей (с потенциалом роста до 85 рублей в среднесрочной перспективе), евро — выше 90 рублей, а юань — вблизи 12 рублей.