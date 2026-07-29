В Королеве поставили на кадастр новостройку в составе ЖК «Киноквартал»

В Королеве поставили на кадастровый учет новый дом в составе ЖК «Киноквартал». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательный учреждения и не только. Новостройка площадью более 11 тыс. кв. м рассчитана на 247 квартир — от студий до трехкомнатной различной планировки. Для жителей обустроены эко-тропы для прогулок, детские площадки, воркаут-зоны, волейбольные поля и беседки для спокойного отдыха. Во дворе есть продуктовые магазины, салон красоты, кофейни, детский сад с развивающим центром, в нескольких минутах езды находятся школы, поликлиники, спорт клубы.

Каждый из трех монолитно-кирпичных корпусов ЖК имеет свое название, вдохновленное миром кино: корпус № 1 — «Сценарист», корпус № 2 — «Режиссер» и корпус № 3 — «Актер».

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