Жителей и гостей Ногинска пригласили на спортивный фестиваль «Звездное лето в Подмосковье»

В воскресенье, 2 августа, на пляже «Черноголовский пруд» в Ногинске пройдет второй спортивный фестиваль серии «Звездное лето в Подмосковье», его участниками станут любители активного отдыха и именитые спортсмены. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Гостей ждут разминка, подвижные игры, открытые тренировки по различным дисциплинам, интерактивы для всей семьи, розыгрыш ценных призов. На протяжении всего мероприятия будет работать спортивное колесо фортуны. Звездную команду фестиваля представят титулованные спортсмены: олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, пятикратная чемпионка Европы по регби-7 Дарья Норицина, чемпион мира по пляжному футболу, двукратный чемпион России Борис Никоноров и не только.

В рамках фестиваля также пройдет волейбольный матч в формате 5×5 между командой звезд и сборной жителей и гостей Ногинска. Отметим, что проект «Звездное лето в Подмосковье» реализуют в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 0+