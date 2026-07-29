Лосось и минералка: хозяин 31-летней кошки рассказал о секрете ее долголетия
DM: старейшей кошке в мире исполнилось 146 лет по человеческим меркам
Британская кошка по кличке Милли из Стокпорта отметила 31-й день рождения, что по человеческим меркам соответствует 146 годам. Это делает ее главным претендентом на официальное включение в Книгу рекордов Гиннесса в статусе самой старой из ныне живущих кошек на планете, пишет DM.
Секрет долголетия и история питомца
Владелец животного поделился подробностями жизни кошачьей долгожительницы:
- Особый рацион: хозяин связывает долголетие Милли с ее меню, куда входят свежий лосось, тунец, креветки и отварная курица, а также бутилированная минеральная вода из источников Бакстона.
- История семьи: Милли досталась текущему владельцу в наследство от покойной супруги Паулы, которая подобрала трехмесячного котенка еще в середине 1990-х годов.