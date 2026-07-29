«Ничего не украли, но все перевернули»: в Электростали орудуют юные ниндзя

В одном из пригородных садоводческих некоммерческих товариществ Электростали задержали двух несовершеннолетних в масках и образах ниндзя. О происшествии проинформировали в паблике «Типичная Электросталь». Пользователи сообщества отмечают, что это не единичный случай. По их наблюдениям, подростки, вооружившись инструментами для вскрытия замков, обходят дачные участки и пытаются проникнуть внутрь, пользуясь отсутствием хозяев, сообщил REGIONS.

По данным пользователей, юные нарушители далеко не всегда преследуют цель что-либо украсть. Как отмечают очевидцы, детей привлекает сам процесс — романтика образа вездесущих ниндзя, которая, однако, может обернуться вполне реальными проблемами с законом.

В одном из комментариев подписчица сообщества рассказала, что в прошлом году в ее дачный домик также проникли неизвестные. Они повредили замок, перевернули внутри все вещи, но ничего не забрали. Складывается впечатление, что хулиганов интересовал именно процесс вторжения в чужое жилище, а не материальная выгода.

Правоохранители напоминают: незаконное проникновение в жилище квалифицируется как нарушение закона. Нарушителю грозит штраф в размере до ₽40 тыс., либо до 360 часов обязательных работ, либо арест на срок до трех месяцев. Однако в случае с несовершеннолетними ответственность, если их вина будет доказана, ляжет на плечи родителей. Им придется возмещать ущерб и отвечать за поступки своих детей перед законом.

Ранее сообщалось, что хлебозавод-призрак в центре Кемерова стал ловушкой для детей.