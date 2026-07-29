Молитва и власть: что скрывает синагога, где политики США ищут ответы на сложные вопросы

Обычный молитвенный дом на курорте Лонг-Айленда превратился в закрытый политический клуб — журналисты выяснили, почему Хэмптонскую синагогу называют «пит-стопом для американских элит» и кто из мировых лидеров там появляется после богослужений. Об этом сообщает NYP.

За скромными стенами синагоги в Уэст-Хэмптон-Бич давно кипит не только духовная, но и светская жизнь высшего уровня. Основанная раввином Марком Шнайером, община привлекла владельца «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роберта Крафта, ювелирного дизайнера Лоррейн Шварц и спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, а также множество других филантропов.

В числе гостей, которые регулярно задерживаются после богослужений, — Билл и Хиллари Клинтон, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, бывший губернатор Эндрю Куомо, мэр Эрик Адамс, сенатор Марко Рубио и финансист Брюс Блейкман. Журналисты подчеркивают: эти встречи не носят публичный характер, но именно там, по слухам, обсуждаются ключевые политические сделки и формируются неформальные альянсы.

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