Ванны и тренажерный зал: под Новосибирском прошел поезд с билетами от 1 млн рублей
В Новосибирской области совершил техническую остановку элитный поезд «Золотой Орел», следующий по маршруту Владивосток — Москва. Стоимость билетов на данный рейс начинается от 1 млн рублей, а основной контингент пассажиров составляют иностранные граждане, пишет ЮФ.
Оснащение вагонов и сервисные особенности
Поезд представляет собой 19-вагонный состав, рассчитанный на 120 пассажиров и 56 человек обслуживающего персонала:
- Комфорт в купе: пассажирам доступны двухместные номера с персональными санузлами и душами, а в отдельных категориях купе установлены полноценные ванны.
- Инфраструктура состава: на борту работают вагоны-рестораны, бары, массажный кабинет и тренажерный зал.
- Обслуживание: проводники работают в строгих костюмах с фирменной символикой «Золотого орла».
- Очевидцы о рейсе: жители Барабинска отметили небольшое число пассажиров из-за высокого ценника и обратили внимание на характерный шум стеклянной тары при выгрузке мусора.
- Организаторы проекта: рейс реализован совместно ОАО «РЖД», «РЖД Тур», британской компанией GW Travel Limited, ГК «Транссибирский экспресс» и «Циркон-Сервис».