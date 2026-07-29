Врачи в Подмосковье успешно прооперировали девочку со сложным переломом после падения с самоката

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) успешно прооперировали девочку со сложным переломом после падения с самоката. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили девочку с переломом правой бедренной кости в средней трети со смещением. Травму пациентка получила, катаясь вдвоем на электросамокате.

Врачи провели закрытую репозицию с интрамедуллярным блокируемым остеосинтезом. Операция была малоинвазивной. На пятые сутки девочка была выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение травматолога.

По словам врачей, подобные переломы часто грозят замедленным сращением — это может занимать годы. В 20% случаев у пациентов на всю жизнь сохраняется хронический болевой синдром.

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