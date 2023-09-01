Слова Данилова доказывают, что Украина готовилась наносить удары по России до начала СВО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что на Украине занимались разработкой оружия, которое способно уничтожать цели на расстоянии до 700 км, еще с 2020 года, сообщает агентство «РИА Новости».

В четверг, 31 августа, президент Украины проинформировал об успешном испытании оружия в зоне СВО, которое поражает объекты на расстоянии до 700 км. Владимир Зеленский отметил, что данная техника – оружие собственного производства. Она успешно поразила цель. На каком именно направлении использовали разработку неизвестно, пишет издание «Известия».

Секретарь СНБО Данилов подтвердил, что оружие было изготовлено на территории Украины. Уже с 2020 года Киев готовился к производству оружия, которое способно достигать цели, расположенные на территории России.

«Что касается ракетной программы, хочу сказать, что мало кто знает, но первый указ президента относительно программы был еще 1 марта 2020 года, имейте в виду, что еще в феврале 2020 года мы готовили соответствующее решение СНБО», - сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов

Секретарь СНБО Данилов обратил внимание, что для ударов по территории России ВСУ используют исключительно снаряды собственного производства, а не западные. Алексей Данилов подтвердил данные, озвученные Владимиром Зеленским. Дальность оружия – до 700 км.