Слово «шумахер» в значении гонщика и лихача официально закрепили в словаре РАН

Слово «шумахер», которое в разговорной речи давно используется для обозначения лихого водителя или гонщика, теперь официально закреплено в русском языке, сообщило РИА Новости.

Институт русского языка имени Виноградова РАН включил его в орфографический академический ресурс «Академос», сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала. Это означает, что слово получило официальный статус и может использоваться в литературной речи, публицистике и официальных документах.

«О гонщике, лихаче», — по данным РИА Новости, говорится в словарной статье о Шумахере.

По данным издания, ранее авторы «Академоса» провели масштабную работу с именами персонажей фольклора и литературы. В базу словаря внесены уточнения и дополнения, касающиеся героев сказок, мифов, былин и литературных произведений. Скорректированные и новые словарные статьи уже добавлены в ресурс. Это позволяет сделать словарь более актуальным и отражающим современное состояние русского языка.

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