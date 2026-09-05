Американские переговорщики прибыли в Москву: самолет сел во Внуково 5 сентября

В Москву прибыли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Как передает корреспондент ТАСС, борт с делегацией приземлился во Внуково в субботу, 5 сентября, в 12:52.

По информации издания, на взлетной полосе гостей встречал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который является спецпредставителем президента РФ по инвестициям и экономическому сотрудничеству с другими странами.

Ранее Владимир Путин в разговоре с журналистами подчеркивал, что Уиткофф и Кушнер всегда желанны в России, и Москва готова к конструктивному диалогу. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя ожидаемый визит, пообещал, что о контактах с американской стороной будет сообщено после их фактического проведения. В пятницу Песков заявил, что информация появится, когда переговоры состоятся.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о требовании к Европе компенсировать затраты на помощь Киеву.