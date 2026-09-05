Спецпредставители Уиткофф и Кушнер передвигаются по Москве на Aurus

Американские гости, прибывшие в субботу, 5 сентября, в Москву для переговоров, передвигаются по столице на автомобилях отечественного бренда Aurus. За передвижением делегации наблюдает корреспондент РИА Новости.

По данным издания, борт со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером приземлился во Внуково в субботу в 12:52. Сразу после прибытия кортеж направился в центр города. Для почетных гостей были предоставлены машины российского производства, которые традиционно используются для перевозки высокопоставленных лиц и иностранных делегаций.

Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, его представители привезли в Москву конкретные инициативы по урегулированию украинского конфликта. Ожидается, что в ближайшее время Уиткофф и Кушнер встретятся с российскими коллегами для обсуждения деталей мирного плана и возможных взаимных уступок.

В Кремле ранее подтвердили готовность к диалогу. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что американские переговорщики всегда желанны в России, а Москва открыта к конструктивному обсуждению любых предложений, способствующих деэскалации.

Ранее сообщалось, что Уиткоффа и Кушнера в аэропорту Москвы встретил глава РФПИ Дмитриев.