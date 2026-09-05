Мужчина расчленил супружескую пару из-за раздела земельного участка в Подмосковье

В Истринском районе Подмосковья предъявлено обвинение 65-летнему местному жителю, который, по данным следствия, расправился с супружеской парой, после чего избавился от тел, расчленив их и закопав на приусадебном участке. Информацию об этом в канале «Макс» опубликовал региональный Следственный комитет.

По информации ведомства, кровавая драма развернулась 27 августа в деревне Лобаново. По версии следователей, обвиняемый несколько раз выстрелил в мужчину и женщину из пистолета, а затем, чтобы замести следы, расчленил останки и сокрыл их на своей земле. О пропаже людей заявили их родственники, которые обратились в полицию.

Оперативники установили, что в день исчезновения пара была в доме подозреваемого. Обыск на участке подтвердил худшие опасения — там обнаружили части тел погибших. Сам задержанный в ходе допроса признал вину и объяснил свой поступок длительным конфликтом: речь шла о разделе земли и денежных обязательствах.

«В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что мотивом совершения преступления стал конфликт, связанный с разделом земельного участка и долговыми обязательствами», — сообщил канал ГСУ СК России по Московской области.

Следствие готовит ходатайство об аресте фигуранта. Ход расследования взят на контроль региональной прокуратурой. По данным надзорного ведомства, после совершения преступления мужчина сам пришел в полицию и написал явку с повинной, детально описав обстоятельства случившегося.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ход и результаты его расследования контролирует Истринская городская прокуратура», — проинформировал канал прокуратуры Московской области в национальном мессенджере МАХ.

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