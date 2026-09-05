Выстрелил, расчленил и закопал: преступление на почве конфликта бизнес‑партнеров в Подмосковье — известны новые детали

Двойное убийство супругов в Подмосковье произошло на почве финансовых разногласий и конфликта между бизнес-партнерами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

«По предварительной информации, между бизнес-партнерами произошел конфликт из-за финансового вопроса, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов в оппонента и его жену из незарегистрированного пистолета», — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, погибшие мужчина и женщина стали жертвами злоумышленника, который после расправы предпринял попытку скрыть следы преступления. Тела были расчленены, останки помещены в пакеты и закопаны в различных местах на участке, расположенном недалеко от дома подозреваемого.

По данным ведомства, поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в полицию сына погибшей женщины. Житель Москвы заявил, что его мать 1971 года рождения и ее супруг 1965 года рождения перестали выходить на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении двойного убийства был задержан. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о мере пресечения для фигуранта.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве местного жителя взяли на контроль в Видном.