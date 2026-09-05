Заявки на «МедиаПоле» принимаются до 30 сентября от граждан РФ старше 18 лет

Минсельхоз России дал старт конкурсному отбору соискателей Национальной премии «МедиаПоле». Эту награду присуждают за материалы на сельскую тему. Конкурс реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Его главная цель — помочь тем, кто готовит видео, тексты и фоторепортажи о жизни за городской чертой.

Условия участия просты: быть гражданином РФ и быть не младше 18 лет. В конкурсе могут участвовать блогеры, журналисты (штатные и внештатные), сотрудники редакций, студенты соответствующих специальностей, а также молодые кадры из медиасферы.

Что ждет победителей? Денежные сертификаты на раскрутку личных проектов и сувениры от аграрного ведомства. Общая сумма призового фонда — 5 млн рублей.

Последний день приема заявок — 30 сентября. Жюри, собранное из уважаемых экспертов медиаиндустрии, отберет 120 финалистов. В октябре для них организуют двухдневную деловую программу: участники лично встретятся с ведущими профессионалами отрасли и увидят крупнейшие медиацентры страны.

Подать заявку и изучить условия можно на официальном портале медиаполе.рф, а также в официальных пабликах премии — «ВКонтакте» и MAX.