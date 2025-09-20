Случайная потеря кошелька вскрыла факт трудоустройства педагога по поддельным документам

Случайная потеря кошелька у учителя с 15-летним стажем из Австрии вскрыла факт его трудоустройства по поддельным документам, сообщило издание Heute.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов обнаружили утерянный кошелек. В нем лежали документы собственника. Проверка по базам показала, что удостоверение поддельное. Факт стал поводом для расследования, в ходе которого выявили еще одни фальшивые документы — диплом об образовании.

По данным издания, мужчина устроился работать учителем в 2010 году. За время педагогического стажа никто из представителей образования не заметил, что документы поддельные. Мужчина преподавал немецкий язык и физическую культуру. Он признался, что работал по поддельным документам. В школе педагога отстранили от работы. В случае доказательства вины ему грозит до двух лет лишения свободы.

По данным издания, мужчина заявил, что поддельным документом, обнаруженным в кошельке, не пользовался. Удостоверение выполняло функцию реквизита.

